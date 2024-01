Ambulancezorg Groningen onder verscherpt toezicht na onrust

De Ambulancezorg Groningen staat de komende zes maanden onder verscherpt toezicht. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) laat weten dat de zorgaanbieder in die tijd ervoor moet zorgen dat “de voorwaarden voor het verlenen van goede zorg weer op orde zijn”. In de media zijn meermaals berichten verschenen over misstanden binnen de Ambulancezorg Groningen.

Dagblad van het Noorden berichtte in oktober 2022 bijvoorbeeld over seksueel grensoverschrijdend gedrag en een verziekte werkcultuur binnen Ambulancezorg Groningen. Onderzoeksbureau Het Zuiderlicht concludeerde later dat het management van de zorgaanbieder personeel intimideerde en meldingen niet serieus had genomen.

De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat de zorgaanbieder de kwaliteitsverbeteringen die eerder zijn afgesproken, zal doorzetten, mede doordat er ingrijpende bestuurswisselingen zijn geweest de afgelopen periode. “Zorgverleners kunnen pas goede resultaten leveren als het bestuur de zaken op orde heeft”, stelt de IGJ. “Het gaat daarbij onder andere over het kunnen werken in een veilige cultuur, de inrichting van het bestuur en een goed functionerende raad van toezicht.”

De inspectie ziet wel dat er geen direct gevaar is voor de veiligheid van patiënten. Als iemand in Groningen 112 belt, krijgt die persoon de zorg die nodig is. “Als verbetermaatregelen uitblijven, maakt de inspectie zich wel zorgen over de patiëntveiligheid voor de middellange termijn.” Ook spreekt de inspectie waardering uit voor het personeel, dat “lange termijn op de toppen van hun kunnen gewerkt heeft en grote betrokkenheid voor de patiëntenzorg heeft laten zien.”