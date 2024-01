Volgende week mogelijk schaatsen op weilanden, maar niet op meren

In de loop van volgende week kan er mogelijk op sommige plekken geschaatst worden, zegt Weeronline. De kans op ijspret is op ondergelopen weilanden, ondiepe sloten en aangelegde banen het grootst. Grotere meren zullen naar verwachting gezien de hoge waterstanden en de temperatuur niet snel voldoende bevriezen.

Komend weekend wordt het nog niet koud genoeg, zegt een woordvoerder van Weeronline. Vanaf zondag gaat het echt vriezen. De eerste echte ijsvorming verwacht hij volgende week. Op woensdag en donderdag zal er dan mogelijk op meerdere plekken geschaatst kunnen worden.

Waar precies, dat is van een aantal factoren afhankelijk. Door het hoogwater is het water in de rivieren en in bijvoorbeeld meren veel in beweging. De waterschappen proberen het water af te voeren. De schappen kunnen doorgaans weleens helpen om het ijs sneller te laten aangroeien, bijvoorbeeld door gemalen stil te zetten. “Maar dat is nu geen optie”, zegt een woordvoerster van de Unie van Waterschappen. De piek voor het hoogwater wordt volgens haar deze dagen verwacht voor de Maas, zondag en maandag voor de Rijn.

Weilanden en sloten die wat verder van de rivieren af liggen en waar het water dus stil staat, zullen het makkelijkst bevriezen, legt Weeronline uit. Als het dan ook nog eens windstil is op de juiste momenten kan het ijs snel aangroeien. De woordvoerder verwacht dat dit in Friesland in een aantal polders al wat eerder in de week kan gebeuren.

Als er toch wat ijs ontstaat op grotere meren is het niet verstandig je daarop te wagen, zegt hij verder. Als het water een stukje bevriest en het water daaronder vervolgens zakt, dan is zo’n meer “niet zo schaatsbaar”. Echte problemen verwacht hij niet snel, omdat volgens hem gauw genoeg duidelijk is of een meer of plas voldoende veilig is.

Manager sportparticipatie bij de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) Jurre Trouw zegt dat mensen het beste naar natuurijsbanen kunnen gaan als ze willen schaatsen. Daar wordt bijvoorbeeld een klein laagje water op beton gespoten, waardoor snel een veilige ijsbaan ontstaat. Een flinke laag water in een weiland moet eerst nog voldoende afkoelen voor er goed ijs ontstaat. Dat kan inderdaad in de loop van volgende week op sommige plekken gebeuren, maar voor schaatsen op grotere wateren zoals de Loosdrechtse plassen wordt het waarschijnlijk niet koud genoeg.