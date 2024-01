Medeverdachte in zaak Solid Grooves komt op vrije voeten

Een van de medeverdachten in de zaak over het festival Solid Grooves in Amsterdam komt op vrije voeten. Arginio E. (20), die wordt verdacht van twee pogingen tot doodslag, mag de strafzaak in vrijheid afwachten.

Hoofdverdachte Derzik H. (20) blijft nog wel vastzitten. Hij wordt gezien als de man die Jimmy Schepers (21), met wie tijdens het festival ruzie ontstond, heeft doodgestoken tijdens het festival.

Het festival vond plaats op 28 mei aan de Donauweg in het Westelijk Havengebied. Drie verdachten zouden festivalbezoekers hebben beroofd van dure zonnebrillen. De dodelijke steekpartij volgde op een vechtpartij waarbij veel mensen betrokken waren en twee mensen werden gestoken met een mes. De vriend van Schepers’ zus werd in zijn schouder gestoken, een derde slachtoffer in zijn pols.

Volgens advocaat Gerald Roefhof is zijn cliƫnt E. niet met een mes gezien op de camerabeelden. Ook zou volgens hem uit de beelden blijken dat E. geen leidende rol had, mensen aanstuurde of geweld uitlokte. Verklaringen van getuigen die E. wel met een mes hebben waargenomen, noemde de advocaat onbetrouwbaar.

Het Openbaar Ministerie verzette zich tegen vrijlating. De officier van justitie haalde dezelfde camerabeelden aan. Volgens haar is daarop te zien dat hij op alle mogelijkheden probeert zich in het groepsgevecht te mengen. Ook zei de officier van justitie dat getuigen E. aanwijzen als de aanstichter van het geweld.

Zelf zei E. tijdens de zitting in Amsterdam: “Ik vind het heel erg wat er allemaal is gebeurd. Ik leef mee met iedere nabestaande. Ik heb een woordenwisseling gehad, maar ik ben niet begonnen. Ik had geen mes. Ik krijg in deze zaak een rol die ik die dag niet heb gehad. Ik vind het heel erg voor die jongen, maar ik ben geen gewelddadig persoon.”

De rechtbank besloot het voorarrest van E. te schorsen om zijn jonge leeftijd, zijn blanco strafblad en omdat er nog geen zicht is op de inhoudelijke behandeling van de zaak. Eerder concludeerde de rechtbank al dat E. niet in verband kan worden gebracht met het dodelijke steekincident.

De volgende zitting in de zaak van hoofdverdachte H. is op 7 maart.