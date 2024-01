Minister Schreinemacher bevallen van zoon Titiaan

Demissionair minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is woensdag bevallen van een zoon: Titiaan. Dat heeft ze via een woordvoerder van haar ministerie bekendgemaakt.

“Titiaan is helemaal gezond. Het gaat goed met ons. Karsten en ik zijn heel gelukkig nu hij er is”, heeft ze vrijdag laten weten. Schreinemacher heeft een relatie met Karsten Meijer.

Titiaan Meijer Schreinemacher heeft de achternamen van beide ouders gekregen. Dat is sinds 1 januari mogelijk.

Half augustus maakte Schreinemacher (VVD) bekend dat ze in verwachting was. Begin december ging ze, als eerste Nederlandse minister, met zwangerschapsverlof. Ze is van plan na haar zwangerschapsverlof weer aan de slag te gaan. Tot die tijd wordt Schreinemacher vervangen door Geoffrey van Leeuwen.

Naar verwachting zal ze rond half april terugkeren, als er dan nog geen nieuw kabinet is aangetreden.