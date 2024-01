Een man is donderdagavond zwaargewond geraakt in het Noord-Hollandse Huizen. Het slachtoffer werd rond 22.00 uur gevonden op het Oude Raadhuisplein en is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk is er sprake van mishandeling, meldt een politiewoordvoerder. Er is nog niemand aangehouden.

De politie heeft een onderzoek ingesteld.