Ruim 4100 huishoudens in Amsterdam zonder stroom

Ruim 4100 huishoudens in Amsterdam-Zuid en -Oost zitten vrijdagavond zonder stroom. Het gaat om aansluitingen in de Rivierenbuurt, de Watergraafsmeer en Overamstel. De oorzaak is een brand in een transformatorhuisje aan het Victorieplein in Amsterdam-Zuid, meldt netbeheerder Liander. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.

De netbeheerder kreeg even voor 20.30 uur meldingen in het systeem van stroomuitval. Kort daarop kwam via de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland het nieuws binnen dat er rook uit het transformatorhuisje op het Victorieplein kwam. Daardoor was de oorzaak van de storing snel gevonden, vertelt een woordvoerder van Liander.

Monteurs van de netbeheerder zijn hard aan het werk om “alles weer in te schakelen”, stelt de woordvoerder. De voorlopige verwachting is dat de storing nog tot 22.30 uur duurt. “Rondom het Victorieplein zal het afhangen van de ernst van de brand en de grootte van de schade”, legt de zegsman uit. In de gebieden die iets verder weg liggen, kunnen de voedingen volgens hem vaak worden omgeschakeld naar andere elektriciteitshuisjes.