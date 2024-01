Chinook-helikopters defensie helpen bij herstel dam Maastricht

Twee Chinook-helikopters van Defensie gaan zaterdagochtend helpen bij het herstel van de kapotte dam in Maastricht. De helikopters laten netten met zware stenen in het snel stromende water zakken om het enorme gat in de dam te dichten. Als dat lukt, zal de stroomsnelheid van de waterloop afnemen. Dat maakt de aanleg van een nooddam, een stuk stroomopwaarts van de kapot geslagen dam, minder riskant.

De Chinooks laten zestig netten met daarin 4.000 kilo breuksteen in het water zakken. Hoeveel tijd de helikopters daarmee bezig zullen zijn, is nog niet duidelijk. Om de werkzaamheden veilig te laten verlopen worden enkele wegen afgesloten en doorgaand verkeer van en naar Belgiƫ omgeleid.

Inmiddels is een aannemer in de nacht van vrijdag op zaterdag bezig met de aanvoer van stenen voor deze klus. Daarnaast gaan de aannemer en Defensie dit weekend door met de aanleg van de nooddam. Die bestaat uit zware stenen, onder meer blokken van 600 ton, en moet zondagavond klaar zijn. Met de werkzaamheden hiervoor is vrijdagavond al begonnen.