Bewoners mogen toch niet naar hun woonboten in Maastricht

Anders dan vrijdag was beloofd mogen bewoners zaterdag niet hun spullen ophalen in hun woonboten aan de Stuwweg in Maastricht. Dat heeft alles te maken met de inzet van legerhelikopters bij het dichten van een doorgebroken dam in de waterloop waarlangs de woonboten voor anker liggen.

Vrijdag beloofden burgemeester Wim Hillenaar van Maastricht en Rijkswaterstaat de bewoners tijdens een bijeenkomst dat ze zaterdag even naar hun woonboot mochten. Dan zouden ze wat spullen kunnen ophalen, de planten water geven en de schade opnemen. Zaterdagochtend werd hen echter medegedeeld dat het niet doorgaat. Tot grote teleurstelling van de bewoners.

Medewerkers van aannemer Maurik houden de situatie rond de woonboten goed in de gaten, zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Door de aanleg van een nooddam kan het waterpeil zakken, waardoor de boten aan de grond kunnen lopen. Voorlopig is de nooddam die het vanuit de Maas binnenstromende water moet tegenhouden, nog niet klaar. De Chinook-helikopters vliegen een stuk stroomafwaarts heen en weer voor het dichten van de kapot geslagen dam.

“Zolang er gevlogen wordt, kunnen de bewoners zeker niet naar hun boot”, zei een woordvoerder van de veiligheidsregio zaterdagmiddag. “De helikopters vliegen tot het donker wordt. Ze vliegen af en aan.”

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zei dat rond 13.45 uur dertig netten met zware stenen gedropt zijn. In totaal moeten de helikopters zestig netten in de kapotte dam laten zakken.