Amsterdamse advocatenorde onderzoekt beschuldigingen Kasem

De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten gaat onderzoek doen naar de beschuldigingen aan het adres van presentator en voormalig advocaat Khalid Kasem. “Over inhoud en uitkomst van dat onderzoek zullen, gezien de vertrouwelijkheid, in beginsel geen mededelingen worden gedaan”, meldt de deken in een korte verklaring.

De lokale deken is in de advocatuur degene die toezicht houdt op alle advocaten in een arrondissement. In Amsterdam wordt de functie bekleed door twee advocaten.

Kasem werd vrijdag in het AD in verband gebracht met omkoping. Volgens de krant heeft hij in 2019 tegen Peter R. de Vries, met wie hij destijds een advocatenkantoor had, gezegd dat hij een ambtenaar van de Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) had omgekocht om een cliƫnt eerder vrij te krijgen. Zelf ontkent Kasem de beschuldiging.

Behalve de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam, waar het kantoor van Kasem en De Vries gevestigd was, doet ook de DJI onderzoek naar de kwestie. Dat liet de organisatie vrijdag weten aan het AD.

Kasem legt zijn werkzaamheden voor het BNNVARA-programma Khalid & Sophie, dat hij afwisselend presenteert met Sophie Hilbrand, voorlopig neer om de beschuldigingen. Het is onduidelijk of en wanneer hij terugkeert bij de talkshow, die op 29 januari weer van start gaat na een winterpauze. BNNVARA laat weten alle trajecten “goed in de gaten” te houden en daarna in samenspraak met Kasem te besluiten “wanneer we weer om de tafel gaan zitten”.