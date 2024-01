Tot zondag file op A73 richting Nijmegen door ondergelopen oprit

Mensen staan zaterdagmiddag zo’n twintig minuten in de file op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen knooppunt Zaarderheiken en Horst (Limburg). De extra reistijd komt doordat de oprit bij Horst is afgesloten, nadat die was volgelopen met water. Dat laat een woordvoerder van de ANWB weten.

Rijkswaterstaat verwacht nog tot zondag bezig te zijn met het wegpompen van het water. Als het water weg is, kan de oprit weer open.

Andere grote wegen in het oosten en noordoosten van het land hadden eerder deze week ook al last van de hevige regenval.