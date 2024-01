Chinooks vliegen ook zondag met zakken steen in Maastricht

De twee Chinook-helikopters van defensie gaan ook zondag verder met het dichten van een doorgebroken dam in Maastricht. Met zakken vol zware stenen vliegen de Chinooks sinds zaterdagochtend af en aan naar de kapotte dam aan de Stuwweg in de provinciehoofdstad. Op die manier hoopt Rijkswaterstaat de stroomsnelheid te verlagen. Om het werk mogelijk te maken geldt in het gebied een noodverordening, wat wil zeggen dat het voor iedereen verboden toegang is. Ook mogen er geen drones vliegen en zijn wegen afgesloten. Alleen de lijnbus mag door.

Dijkreparatie met zakken vol steen is een recent en succesvol Engels idee. Deze ‘rock-bags’ zijn grote zakken met stenen van zo’n 4000 kilo per zak. “De zakken die we nu gebruiken waren onderdeel van een Europese pilot van Rijkswaterstaat en worden dus nu al meteen ingezet”, aldus RWS in een toelichting.

In 2021 kwam er Europese subsidie los voor het testen van de toepasbaarheid van rock-bags voor dijkreparatie. “Dit was een idee van de Engelse Environment Agency. Na afloop van het project zijn deze rock-bags overgedragen aan en opgeslagen bij Rijkswaterstaat. Voor de reparatie van de overlaatdam Bosscherveld bij Maastricht blijkt de opgedane ervaring zeer waardevol.”

Een overlaatdam is een waterkering, die het mogelijk maakt dat erg hoog water over de rand weg kan stromen naar een groen achtergebied, zoals in het Maastrichtse Bosscherveld. Een soort overloopgebied, waarin een geul is gegraven die weer uitmondt in de Maas. Deze overlaat was door het woest stromende water van de afgelopen week echter eerst voor een derde en vervolgende voor twee derde weggeslagen.

De helikopters proberen het gapende gat te dichten. De zakken vol stenen worden voorzichtig in het water gezet. Ze zijn zwaar genoeg om in het snel stromende water te plaatsen, zonder dat het water ze van hun plek duwt, aldus RWS. “Daarnaast zijn ze via een haak goed aan de Chinook-helikopters van defensie te bevestigen. Hierdoor kunnen ze vanuit de lucht geplaatst worden.”