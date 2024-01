Twee mensen zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt door een schietpartij aan de Wildervankstraat in Arnhem. Beiden zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar de dader(s).

De schoten werden gelost rond 00.40 uur. De politie roept getuigen op zich te melden.