Zwaargewonde na schietpartij, politie schiet op verdachte

In Vlaardingen is in de nacht van zaterdag op zondag een man zwaargewond geraakt door een schietpartij. De politie heeft direct een verdachte aangehouden, waarbij agenten gericht hebben geschoten. De verdachte is daarbij niet geraakt, meldt de politie.

Het incident gebeurde aan de Geert Grootelaan in Vlaardingen. Agenten die de verdachte wilden benaderen losten een waarschuwingsschot. Omdat dat geen effect had, schoten ze vervolgens gericht. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij.