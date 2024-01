Nooddam in Maastricht is dicht

De bouw van een nooddam in een waterloop aan de Stuwweg in Maastricht is maandag nagenoeg afgerond. De dam is dicht en wordt alleen nog verder verstevigd. Dat laat Rijkswaterstaat weten.

De nooddam is de afgelopen dagen opgebouwd door een aannemer in samenwerking met militairen. De dam moet een einde maken aan de snelle waterstroming, die de reparatie van een overlaatdam even verderop bemoeilijkte.

Een overlaat is een waterkering, die het mogelijk maakt dat erg hoog water over de rand weg kan stromen naar een groen achtergebied, zoals in het Maastrichtse Bosscherveld. Deze overlaat was door het woest stromende water van de afgelopen week echter voor twee derde deel weggeslagen.

Afgelopen weekend hebben Chinookhelikopters van Defensie het gat in de overlaatdam grotendeels opgevuld met zware stenen. Daardoor nam de stroomsnelheid van het water af.

Wanneer het herstel van de overlaat begint, kon een woordvoerder van Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Datzelfde geldt voor een verderop gelegen brug, die op instorten staat. Overwogen wordt daar een noodbrug aan te leggen. De brug raakte ontwricht toen daar vorige week een op drift geraakte woonboot tegenaan botste. Die was door het wild stromend water meegesleurd na het breken van de overlaat.

Een noodverordening in het gebied blijft van kracht, het is verboden er te komen. Wel kunnen bewoners dinsdag naar hun boot om er spullen op te halen.