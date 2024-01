Advocaat vraagt deken om tuchtprocedure tegen Khalid Kasem

Advocaat Geertjan van Oosten heeft de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten gevraagd een tuchtprocedure te starten tegen de recent in opspraak geraakte tv-presentator en voormalig advocaat Khalid Kasem. Van Oosten vindt dat Kasem zijn naam en die van zijn kantoorgenoten heeft “besmeurd” en “het aanzien van de gehele strafadvocatuur heeft geschaad”.

Kasem werd vrijdag in het AD in verband gebracht met omkoping. Volgens de krant heeft hij in 2019 tegen Peter R. de Vries, met wie hij destijds een advocatenkantoor had, gezegd dat hij een ambtenaar van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) had omgekocht om een cliënt eerder vrij te krijgen. Kasem ontkent de beschuldiging.

Kasem is jaren geleden werkzaam geweest op het kantoor van Van Oosten. Het AD beschikt over gespreksopnamen tussen onder meer De Vries (die de opname zou hebben gemaakt) en Kasem, waarin laatstgenoemde zegt dat dergelijke omkopingspraktijken een gangbare werkwijze waren op het kantoor van Van Oosten. “Ik en mijn kantoorgenoten van nu en destijds zijn geschokt en boos over zijn uitspraken”, schrijft Van Oosten in de brief aan de deken waarin hij om de tuchtprocedure verzoekt.

Van Oosten noemt de beschuldiging “niet alleen onjuist maar ook bizar en in mijn ogen intrinsiek onbetrouwbaar, want onmogelijk”.

“Welke ambtenaar zou men immers moeten omkopen om een gedetineerde eerder vrij te krijgen?” schrijft hij. “Een gevangenisstraf wordt immers opgelegd door een rechter en moet eenvoudigweg worden geëxecuteerd. Slechts via gratie kan een straf worden verkort. En hoeveel corrupte en voor ons benaderbare ambtenaren zouden er dan wel niet beschikbaar moeten zijn geweest om hen op een of andere manier te helpen?”

Eerder werd al bekend dat de deken van de Amsterdamse orde een onderzoek instelt naar aanleiding van de perspublicaties. Ook de DJI doet onderzoek naar de kwestie. Kasem heeft zijn werkzaamheden voor het BNNVARA-programma Khalid & Sophie voorlopig neergelegd.