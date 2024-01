Slachthuis Epe moet 15.000 euro betalen voor dierenmishandeling

Slachthuis Gosschalk in Epe moet 15.000 euro betalen voor dierenmishandeling en het overtreden van de regels rond het slachten van dieren. Het Openbaar Ministerie heeft deze straf opgelegd.

Eind 2020 zijn er undercoverbeelden gemaakt in het slachthuis van het mishandelen van varkens en runderen. De zaak kwam in 2021 aan het licht toen media toonden hoe de medewerkers de dieren sloegen met peddels, opjoegen met luid geschreeuw en met prikkers staken. Stichting Varkens in Nood deed aangifte. Na de aangifte werd het slachthuis voor acht weken gesloten en raakte het bedrijf door weglopende klanten in zwaar weer.

Uit het onderzoek is volgens het OM niet gebleken dat de bestuurder van de slachterij actief instructies gaf tot de verboden gedragingen. Hij heeft zijn positie binnen het bedrijf moeten opgeven. Ook is er sprake van verkoop van het familiebedrijf. “Het OM is van mening dat de bestuurder, mede door de berichtgeving en de gevolgen die de zaak voor hem hebben gehad, al fors is gestraft”, aldus het OM dinsdag.

Het OM benadrukt dat gekozen is voor een straf in de vorm van een geldbedrag, omdat het anders nog minstens anderhalf jaar zou duren voor de zaak voor de rechtbank zou komen. Ook weegt het OM mee dat het slachthuis veel veranderingen heeft doorgevoerd in het slachtproces. Er zijn meer camera’s geplaatst en het toezicht is geïntensiveerd. Er worden geen varkens meer geslacht en de slachtsnelheid is verlaagd.

De werknemers die bij de mishandeling betrokken waren zullen worden opgeroepen voor een hoorzitting bij het OM. Aan hen kan het OM een werkstraf opleggen.