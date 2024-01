Drents dorp over overlastgevende asielzoekers: aanpak faalt

De frustratie in Nieuw-Weerdinge over “de falende aanpak” van overlastgevende asielzoekers uit Ter Apel loopt steeds verder op. Dat schrijft het bestuur van het lintdorp, dat grenst aan het Groningse Ter Apel, in een brandbrief aan demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Volgens het bestuur zijn dorpsbewoners sneller geneigd “zichzelf te bewapenen” tegen de groep overlastgevers en bestaat het risico dat de inwoners daarbij ook tegenover bijvoorbeeld politie en handhavers komen te staan uit “onmacht en frustratie”.

Het dorpsbestuur wil dat Van der Burg ingrijpt en maatregelen neemt “om te voorkomen dat de situatie hier in het gebied volledig escaleert”. Zo stelt het voor om het terrein van het asielzoekerscentrum in Ter Apel iedere dag om 18.00 uur af te sluiten tot de volgende ochtend.

Inwoners van Nieuw-Weerdinge, dat bij de gemeente Emmen hoort, zeggen al langer dat ze overlast ervaren van zogeheten veiligelanders, die weinig tot geen kans maken op een verblijfsvergunning. Er zijn inmiddels meerdere gevallen bekend “waarbij sprake is van inwoners die het recht in eigen hand nemen”, schreef de burgemeester van Emmen in november al aan de gemeenteraad. Hij benadrukt dat dat niet mag, “maar feit is ook dat de inwoners van Nieuw-Weerdinge al meer dan een jaar worden geconfronteerd met incidenten en overlast veroorzaakt door veiligelanders”.

De brief die het dorpsbestuur deze week aan Van der Burg heeft gestuurd, is dan ook niet de eerste noodkreet. Voorzitter Wim Katoen laat weten dat dat al eerder is gebeurd. Twee keer kwam het naar aanleiding daarvan tot een gesprek met Van der Burg, zegt hij, waarbij Katoen merkte dat de staatssecretaris “zeer betrokken” was. “Maar de aangekondigde maatregelen werken niet”, aldus de voorzitter.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten de brief te hebben ontvangen, maar kan er inhoudelijk nog niet op ingaan. Eind vorige maand schreef Van der Burg aan de Tweede Kamer dat hij de overlast in Nieuw-Weerdinge “absoluut onaanvaardbaar” vindt, maar dat de politie soms niet direct kan optreden doordat niet altijd sprake is van een strafbaar feit. In het gesprek met dorpsbewoners heeft de staatssecretaris naar eigen zeggen aangegeven dat “de politie klaar staat om in te grijpen als dat nodig is” en dat hij zich met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) inzet “voor een evenrediger spreiding over het land, zodat er minder overlast wordt ervaren”.