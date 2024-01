Steeds meer ijsbanen in het land open

Op steeds meer plaatsen kan worden geschaatst, meldt manager sportparticipatie Jurre Trouw van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB). De ijsbanen zijn voornamelijk op ondergelopen skeelerbanen. “Dat is de enige plek die veilig is.” Op open water, sloten en plassen bijvoorbeeld, kan nog niet geschaatst worden. “De vraag is of er überhaupt ijs ligt, het waait hard en de vorst is beperkt.”

Maandag gingen, bijna traditiegetrouw, de Doornsche IJsclub in Doorn (Utrecht) en de ijsbaan in het Zuid-Hollandse De Lier al open. Dinsdag zijn daar banen bijgekomen in plaatsen als Ammerstol (Zuid-Holland), Baambrugge (Utrecht), Zeist (Utrecht) en Amersfoort (Utrecht). Trouw verwacht dat daar woensdag nog meer plaatsen bijkomen. “Meer banen doen hun best om open te gaan.”

Overal waar een ijsclub een baan heeft geopend lopen gediplomeerde ijsmeesters rond. Die letten op veiligheid en kwaliteit van het ijs.