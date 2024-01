Techniekbranche: meer meldingen over storingen cv-ketels door kou

De verwarming draait door de kou op volle toeren in Nederlandse huishoudens en dat zorgt soms voor problemen. De ketelbranche krijgt veel meldingen binnen van cv-installaties en toestellen die het begeven. Met name oudere en slecht onderhouden verwarmingsinstallaties vertonen relatief vaak storingen, zegt Techniek Nederland.

Voorzitter Doekle Terpstra van de koepelvereniging voor installateurs zegt dat het aantal storingsmeldingen bij de bedrijven snel oploopt. De branche spreekt van drukte en wachttijden, maar zet naar eigen zeggen “alles op alles” om klanten die plotseling in de kou zitten direct te helpen.

Naast kapotte cv-ketels krijgen installateurs ook meldingen binnen over bevroren waterleidingen. Daardoor kan een leiding knappen of kan lekkage ontstaan. Techniek Nederland benadrukt daarom dat het helpt om de radiatoren in alle kamers in het huis open te zetten, ook in slecht geïsoleerde ruimtes waar de wind volop aantrekt. Daar is het risico op bevriezing groter, aldus een zegsman van de techniekbranche.