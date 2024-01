Verzekeraars: 8 miljoen euro schade tijdens jaarwisseling

Het Verbond van Verzekeraars denkt in een eerste schatting dat particulieren tijdens de jaarwisseling voor zeker 8 miljoen euro schade hebben geleden door vuurwerk. Dat is minder dan vorig jaar, toen ging het bij een eerste schatting om zeker 10 miljoen euro. Uiteindelijk kwam de totale verzekerde schade een jaarwisseling geleden op 15,5 miljoen euro uit.

De branche baseert zich voor de schatting op de claims die verzekeraars op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag hebben binnengekregen. Het gaat bijvoorbeeld om schade aan huizen, scooters of auto’s door knalvuurwerk of brand als gevolg van vuurwerk. Medische kosten en schade aan openbare gebouwen worden niet meegenomen in de berekening van de branchevereniging.