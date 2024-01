Inspectie: communicatie met slachtoffers stalking schiet tekort

Slachtoffers van stalking krijgen niet genoeg informatie over hun zaak. Dat schrijft de Inspectie Justitie en Veiligheid in een donderdag gepubliceerd rapport. De aanpak van stalking is in de jaren sinds de veelbesproken zaak-Hümeyra weliswaar verbeterd, maar de communicatie tussen slachtoffers en autoriteiten is nog niet op orde.

De dood van het 16-jarige meisje Hümeyra, die bij haar school in Rotterdam werd doodgeschoten, maakte ruim vijf jaar geleden duidelijk dat de aanpak van stalking ernstig tekortschoot. Autoriteiten hadden “onvoldoende aandacht” voor Hümeyra’s bescherming en werkten niet goed samen, schreef de inspectie destijds. Burgemeester Ahmed Aboutaleb bood de nabestaanden excuses aan.

“De politie, het OM, Veilig Thuis en de reclassering zijn sinds 2019 alerter geworden op stalking”, ziet de inspectie nu. Maar met name bij de politie zijn er nog “knelpunten”. Na de dood van Hümeyra kreeg de politie de instructie om bij stalkingszaken één vast aanspreekpunt aan te stellen, maar dat blijkt “nog lang niet altijd” het geval.

In het rapport komen slachtoffers van stalking aan het woord die niet tevreden zijn over de manier waarop hun zaak is opgepakt. “Ik word vanuit de politie niet geïnformeerd over wat er met mijn aangiftes wordt gedaan”, zegt een van hen. “Daardoor vraag ik mij soms af: waarom doe ik dit allemaal?” Een ander kreeg te horen dat er met een aangifte niets zou worden gedaan. “Ik ben murw geworden”.

De politie zegt de zorgen van de inspectie te delen. “We begrijpen de wenselijkheid voor een vast aanspreekpunt voor slachtoffers, maar het valt binnen de huidige capaciteit van de politie niet te realiseren. Op de manier waarop de politie nu is georganiseerd, kunnen we het niet waarmaken”, reageert een woordvoerder van de korpsleiding.

Mogelijk kunnen ook hulpverleningsinstanties de regierol op zich nemen, oppert de politie. “Als de politiek zegt dat de regierol bij de politie ligt, dat het een taak is van de politie en georganiseerd moet worden, dan kunnen we dat niet doen binnen de huidige inrichting en met de huidige bemensing. De politiemedewerkers in de basisteams hebben nog heel veel andere taken en dit komt erbij”, zegt de politiewoordvoerder. “Daarover zijn we in gesprek met de minister.”