Amnesty: onderzoek ICJ essentiële stap bescherming Palestijnen

Dat het Internationaal Gerechtshof (ICJ) de genocideaanklacht tegen Israël onderzoekt, is een belangrijke stap om Palestijnse burgers te beschermen. Dat zegt Amnesty International in reactie op de zaak die donderdag is begonnen. De zaak is aangespannen door Zuid-Afrika.

“Elke staat heeft de verplichting om genocide en andere gruweldaden te voorkomen en te bestraffen”, zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International. “Het onderzoek van het ICJ naar Israël is een essentiële stap voor de bescherming van Palestijnse levens. Hiermee kan het vertrouwen en de geloofwaardigheid in de universele toepassing van het internationaal recht hersteld worden en de weg vrijgemaakt worden voor gerechtigheid en genoegdoening voor slachtoffers.”

Hoewel de mensenrechtenorganisatie geen genocide heeft vastgesteld, spreekt ze wel van alarmerende waarschuwingssignalen in Gaza. “In iets meer dan drie maanden zijn er 23.000 Palestijnen gedood. Nog eens 10.000 zijn vermist, liggen onder het puin en zijn vermoedelijk gedood. Er wordt steeds meer ontmenselijkende en racistische retoriek gebruikt door Israëlische regeringsfunctionarissen en militairen tegen Palestijnen. Dit alles, in combinatie met het door Israël opgelegde illegale beleg in Gaza, dat de toegang van de burgerbevolking tot water, voedsel, medische hulp en brandstof heeft afgesneden of ernstig heeft beperkt, veroorzaakt een onpeilbaar niveau van lijden en brengt het overleven van de mensen in Gaza in gevaar.”

Voor het Vredespaleis, waar het ICJ zit, demonstreren donderdag honderden demonstranten ter ondersteuning van de aanklagers en de Palestijnen. Bij de Van Karnebeekbron staat een scherm waarop de zitting live te volgen is. Daar werd het te druk, waarop de politie een groep demonstranten gevorderd heeft naar een andere plek te gaan. Inmiddels staat er ook een scherm tegenover de Duitse ambassade op de Groot Hertoginnelaan. Bij beide schermen staan een paar honderd man.

Ook liepen uit solidariteit met Israël een paar honderd mensen een mars vanaf het Lange Voorhout naar het Vredespaleis. Zij zijn inmiddels weer terug op het Lange Voorhout. Enkele tientallen pro-Israël-demonstranten die bij het Vredespaleis stonden zijn inmiddels weer vertrokken.

Donderdagochtend legt Zuid-Afrika een verklaring af in de zaak. Vrijdag is Israël aan de beurt.