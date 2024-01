Onderwijsminister Paul neemt maatregelen tegen As-Siddieqscholen

Het kabinet kort het budget van de islamitische As-Siddieqscholen in Amsterdam. Dat bevestigt demissionair minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) donderdag in een bericht op X.

De scholengemeenschap krijgt deze en komende maand 40 procent van het normale budget, schreef Het Parool woensdag op basis van een brief van minister Paul. Als dat niet tot verbeteringen leidt, kan de korting oplopen tot 80 procent in maart en 100 procent in juni. Dat zou leiden tot sluiting van de scholen.

Islamitische School Amsterdam (ISA), de officiële naam van de stichting, heeft drie basisscholen in Amsterdam. In 2022 bevestigde toenmalig onderwijsminister Dennis Wiersma berichten over financieel wanbeheer op de scholen. De Onderwijsinspectie trof zo’n 3 ton aan onrechtmatige uitgaven aan. Wiersma wilde een nieuw bestuur en liet de scholen het geld terugbetalen.

Volgens Het Parool zijn de problemen gebleven. In een nieuw inspectierapport zou staan dat het schoolbestuur de problemen niet kan oplossen en “urgentiebesef” mist. Tussen bestuursleden zijn slepende conflicten.

Minister Paul wil tegen het ANP niet ingaan op de brief die ze aan het bestuur van ISA heeft gestuurd. “Maar een bekostigingssanctie is een zwaar middel dat niet zomaar wordt ingezet, we gaan daarbij nooit over één nacht ijs”, zegt ze in een verklaring. “Het is in het grootste belang van de leerlingen en alle medewerkers op deze scholen dat orde op zaken wordt gesteld en de rust nu terugkeert.”