VUmc over nieuwe actie XR op A10: bereikbaarheid van groot belang

De bereikbaarheid van het VUMC is voor personeel, patiënten en bezoekers van groot belang, reageert het Amsterdamse ziekenhuis op een aankondiging die Extinction Rebellion woensdag deed. De klimaatactiegroep wil op 24 februari opnieuw de snelweg A10 blokkeren, in de buurt van het ziekenhuis.

Tijdens de vorige demonstratie op 30 december, gericht tegen het financieringsbeleid van ING, werden bijna vierhonderd actievoerders aangehouden. De gemeente Amsterdam had de betoging verboden. De politie verweet de deelnemers die de snelweg opgingen dat ze een “levensgevaarlijke situatie voor henzelf en andere weggebruikers” creëerden.

De vorige keer informeerde het VUMC bezoekers en personeel over het protest, zodat ze een andere route konden plannen. Ook hadden ambulances geen last van de actie, liet het ziekenhuis achteraf weten. Hoe dat er op 24 februari uit gaat zien, kan het ziekenhuis nog niet inschatten. “Het is moeilijk aan te geven hoeveel last Amsterdam UMC hiervan gaat hebben. Dat hangt erg af van hoeveel mensen met de auto van locatie VUmc komen op het moment dat de demonstratie gaande is.”

Amsterdam UMC had bij de vorige demonstratie van XR contact met gemeente Amsterdam en dat zal bij de volgende ook weer het geval zijn. “We vragen iedereen die op 24 februari naar locatie VUmc wil komen om de berichtgeving over de demonstratie in de gaten te houden.”