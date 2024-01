Rutte vindt situaties van vertrekkende bewindslieden ‘uitlegbaar’

Demissionair premier Mark Rutte zou zijn team het liefst intact houden, maar vindt de situaties van de vertrekkende bewindslieden “uitlegbaar”. In minder dan twee maanden tijd stapten D66-bewindslieden Sigrid Kaag (Financiën), Gunay Uslu (Media en Cultuur) en Ernst Kuipers (Volksgezondheid) op. Eerder vertrok buitenlandminister Wopke Hoekstra naar Brussel. Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is sinds begin december met zwangerschapsverlof.

“It’s all in the game”, zegt Rutte over de verschuivingen in zijn demissionaire kabinet. Hij maakt zich geen zorgen over de instroom van nieuwe bewindslieden die nog ingewerkt moeten worden. De premier spreekt van “goede mensen” die het werk aankunnen.

Rutte noemt het “onvermijdelijk” dat mensen vertrekken, daarbij wijst hij naar Hoekstra en Kaag die volgens hem belangrijke rollen vervullen in het buitenland waar hij “heel trots” op is. Hoekstra is sinds oktober eurocommissaris en Kaag richt zich sinds begin dit jaar als VN-coördinator op de wederopbouw van Gaza.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) vindt dat het “echt hoort bij het ambt dat je ook je taak in zijn volledigheid doet en afmaakt”. Maar over “persoonlijke afwegingen” kan hij geen oordeel vellen, aldus de bewindsman. Als er toch verschillende bewindspersonen vertrekken “dan heb je te voorzien in een vervanging. Zo werkt het natuurlijk gewoon praktisch”.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) vindt het “jammer” dat zijn partijgenoot Kuipers en andere partijgenoten uit het kabinet zijn vertrokken. “Van Ernst Kuipers vind ik het bijzonder jammer, want de man heeft heel hard gewerkt voor het ministerie van Volksgezondheid.”

“Het is een persoonlijke afweging”, zei Vijlbrief over voortijdig vertrekkende kabinetsleden. “Ik zou dat zelf anders doen, maar hij heeft hiervoor gekozen. En ieder geval is weer anders.”