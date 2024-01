Arie van der Valk (94) is donderdag in Voorschoten overleden. Dat is vrijdag bekendgemaakt door een communicatiebureau namens zijn familie.

Arie van der Valk werd in 1929 geboren. In 1955 trouwde hij met Truus van Vliet, samen kregen zij tien kinderen. Hij was met zijn broer Gerrit grondlegger van het huidige Van der Valk-concern.