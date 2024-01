Jas van vermiste Yoran gevonden, grote zoekactie begint

In de Merwede bij Papendrecht is de jas van de vermiste Yoran Krol (16) uit Sleeuwijk gevonden. Volgens de politie gebeurde dat vrijdagmiddag na een tip.

In en rond zijn woonplaats is zaterdag een grote zoekactie naar de jongen. Hij werd voor het laatst gezien op 24 december om 00.30 uur bij een jongerencentrum in het naburige Almkerk. Zijn fiets werd later gevonden bij de Merwedebrug, een kilometer of 10 verderop.

Via Coördinatie Platform Vermissing (CPV) kunnen mensen meehelpen zoeken, te beginnen in Sleeuwijk en verder in een cirkel van 30 kilometer doorsnee rond de Brabantse plaats. De politie coördineert en zoekt zelf ook mee. Er zal vooral worden gezocht richting de rivier Boven-Merwede. Een woordvoerster van CPV zegt dat de toeloop van vrijwilligers zo groot is, dat de organisatie al iets eerder is begonnen met inschrijven. Ze verwacht dat er in totaal rond de vijfhonderd mensen zullen meezoeken naar Yoran.