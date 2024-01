Omwonenden willen goedkeuring van asielhotel Albergen aanvechten

Omwonenden van een hotel in het Overijsselse Albergen waar de gemeente een azc van wil maken, willen hiertegen in verweer. “We gaan de hele vergunning nalopen en kijken waar we bezwaar kunnen maken”, zegt Hennie de Haan, die de buurt vertegenwoordigt, na berichtgeving van RTV Oost.

De Twentse gemeente Tubbergen ging vrijdag akkoord met de komst van het asielhotel in Albergen. Ze heeft een omgevingsvergunning verleend voor vijf jaar. Maximaal 150 mensen kunnen straks een plaatsje krijgen in de asielopvang. In het dorp is al langere tijd verzet tegen de plannen. “We willen geen mensen hier die mogelijk overlast kunnen veroorzaken”, benadrukt De Haan zaterdag. “Statushouders die daadwerkelijk een toekomst hebben in Nederland en die hier hun leven op willen bouwen, zijn wel welkom.”

Het asielhotel dat nog leeg staat, is onlangs beschoten, vermoedelijk met een luchtbuks. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bevestigde vrijdagavond dat de organisatie aangifte heeft gedaan. De schade zou dinsdag zijn ontdekt. Het gaat om gaten in het pand, en kapotte dakgoten en regenpijpen. Deze actie is volgens De Haan niet goed te praten. “We weten niet wie dit gedaan heeft, maar veel mensen hebben met afschuw kennis van genomen”, zegt ze. “Dit is niet de weg om te bewandelen.”