Ondanks massale zoekactie is vermiste Yoran niet gevonden

Ongeveer 2500 mensen hebben zaterdag in het Brabantse Sleeuwijk en de wijde omgeving urenlang vergeefs gezocht naar de vermiste Yoran Krol uit die plaats. De 16-jarige jongen verdween op 24 december. De vrijwilligers werden opgedeeld in groepjes en kregen van de leiding van de zoekactie een van de bijna honderd gebieden toegewezen.

Het zoeken begon zaterdagochtend om 10.00 uur in Sleeuwijk en duurde tot zonsondergang. Er werd gezocht in een straal van een kleine 30 kilometer rond de plaats. Rond het middaguur meldden de organisatoren dat er ongeveer 1500 mensen meehielpen met zoeken, “maar gedurende de dag bleven zich maar vrijwilligers aanmelden”, vertelt een woordvoerster van de organisator Coördinatie Platform Vermissing (CPV). Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om de grootste gecoördineerde zoekactie naar een vermist persoon ooit in Nederland.

Via CPV konden mensen aangeven dat ze wilden meehelpen zoeken. Ook de politie zocht mee. Bij het zoeken werd ook gebruikgemaakt van drones, meldde de vader van Yoran op Facebook. Er werd vooral gezocht richting de rivier Boven-Merwede. In de Merwede bij Papendrecht werd vrijdag de jas van de vermiste jongen gevonden.

Yoran werd voor het laatst gezien bij een jongerencentrum in het naburige Almkerk. Zijn fiets werd later gevonden bij de Merwedebrug, ongeveer 10 kilometer verderop.

De politie blijft ook na de zoekactie van zaterdag verder zoeken naar Yoran. “Hij is niet gevonden, maar wellicht levert deze dag toch aanwijzingen op waarmee hij uiteindelijk kan worden gevonden,” aldus een zegsvrouw van CPV.