Pegida-voorman en agenten gewond geraakt bij demonstratie Arnhem

Pegida-voorman Edwin Wagensveld is gewond geraakt bij een demonstratie in Arnhem waarbij hij een koran wilde verbranden. Ondanks ingrijpen van de ME wisten tegendemonstranten hem te belagen. Ook meerdere agenten hebben verwondingen opgelopen, zegt burgemeester Ahmed Marcouch tegen het ANP. De politie werd volgens hem aangevallen en met vuurwerk en stenen bekogeld.

“Het is heel triest en teleurstellend dat er zoveel geweld is gebruikt. Ik ben daar ontzettend boos over”, aldus de burgemeester. “Ik begrijp het verdriet en de emotie die het verbranden van een heilig boek opwekt. Maar geweld is onacceptabel. Ideeën moet je met ideeën bestrijden.” Drie mensen zijn aangehouden. Marcouch sluit meerdere aanhoudingen de komende dagen niet uit. “Er zijn goede beelden beschikbaar van wat er is gebeurd.”

Wagensveld had bij de gemeente toestemming gekregen om samen met tien anderen een koran te verbranden op het Jansplein. Die actie zorgde voor veel onrust in de moslimgemeenschap, aldus Marcouch. Er ging vrijdag een flyer rond van een moskeeorganisatie waarin werd opgeroepen tot een tegendemonstratie. “We wilden die ook faciliteren, maar op het nabijgelegen Willemsplein. Maar ondanks meerdere verzoeken, ook van mij, weigerden de tegendemonstranten zich te verplaatsen.” Daarop werd een noodbevel ingesteld en greep de ME in.

Wagensveld werd in eerste instantie weggevoerd door de politie om zijn veiligheid te waarborgen. Enige tijd later keerde hij terug naar het plein om zijn actie toch te kunnen uitvoeren. “We hebben maximaal ingezet om het recht op demonstreren te faciliteren. Maar toen agenten en ook Wagensveld werden aangevallen, hebben we de demonstratie definitief ontbonden.”

Wagensveld is meermaals opgepakt bij demonstraties van de anti-islamgroepering. Hij is ook eerder veroordeeld voor het beledigen van moslims.