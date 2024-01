Code geel in groot deel van het land

Het KNMI waarschuwt zondagochtend voor plaatselijke gladheid door sneeuw in de Limburgse heuvels. Daarom geldt er code geel. Elders in het land valt de neerslag vooralsnog als regen en wordt er vanochtend geen gladheid verwacht.

Later vanavond en in de nacht naar maandag is er in het hele het land met uitzondering van het westen kans op gladheid. Dat komt door bevriezing van natte weggedeelten en door winterse neerslag. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor alle provincies behalve Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland.