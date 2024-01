Derde explosie in Alkmaarse straat in week tijd

Bij een woning in de Olieslagerstraat in Alkmaar is in de nacht van zaterdag op zondag een explosie geweest. Het is al de derde ontploffing in deze straat in een week tijd. Niemand raakte gewond, wel raakte de voordeur van het pand beschadigd door de knal.

Dezelfde woning werd in de nacht van maandag op dinsdag ook al getroffen door een ontploffing, laat een woordvoerster van de politie weten. Ook afgelopen donderdagavond was er een explosie in diezelfde straat, maar dat was bij een andere woning, aldus de zegsvrouw. Met de drie explosies in de Olieslagerstraat zijn er in het gebied Alkmaar Noord, waar de straat onderdeel van is, in totaal vier ontploffingen geweest de afgelopen tijd.

Eerder liet de politie al weten te onderzoeken of er een verband bestaat tussen de explosies in de Olieslagerstraat. Er is nog niemand aangehouden. Volgens de politie waren er afgelopen nacht mogelijk een of twee verdachten, die na de explosie wegliepen in de richting van de nabijgelegen Laan van Brussel.