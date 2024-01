ChristenUnie: spreidingswet maakt einde aan veel ellende

De ChristenUnie steunt de spreidingswet voor asielzoekers, zei senator Tineke Huizinga direct bij hervatting van het debat in de Eerste Kamer. De wet biedt veel voordelen, betoogde ze. Belangrijk voor de fractie om akkoord te gaan, is ook dat de uitvoerders van de wet er vertrouwen in hebben en de Eerste Kamer oproepen om voor de wet te stemmen, zei de CU-senator.

Huizinga doelt daarbij onder meer op de koepels van gemeenten en provincies, en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Als de spreidingswet er is, “zal de zoektocht naar opvangplekken niet meer nodig zijn”, zei Huizinga. Dat geldt ook voor de noodopvang in “tenten en in de buitenlucht”, waardoor er ook een einde komt aan de maatschappelijke onrust daarover. Het is daarnaast beter voor de mentale gezondheid en integratie van asielzoekers, voegde ze aan haar lijstje met pluspunten toe.

Wel wil de CU, evenals een aantal andere fracties zoals GroenLinks-PvdA en D66, dat er meer aanmeldcentra komen. Nu zijn er twee, in Ter Apel en Cranendonck.

De SP wil een toezegging van staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) dat de ‘formule’ wordt aangepast voor de verdeling van asielplekken over gemeenten. Bij een eerste verdeelronde van asielplekken over gemeenten wordt rekening gehouden met de sociaal-economische factoren van gemeenten. Als er na die eerste ronde te weinig plekken blijken te zijn, wordt bij de verdeling van de resterende benodigde plekken niet gekeken naar die sociaal-economische factoren.

De SP wil dat wel geregeld hebben en dat kan door een aanpassing van de verdeelformule, zei Rik Janssen. Ook de Partij voor de Dieren wil dit, zo bleek eerder in het debat.