Van der Burg moet als leeuw vechten voor ‘zijn’ spreidingswet

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) moet dinsdag alles op alles zetten om de senaat achter de spreidingswet te krijgen. Hij zal daarvoor niet alleen zijn charmes in de strijd moeten gooien, maar vooral heel veel overtuigingskracht. Ook moet hij een aantal toezeggingen doen, aan onder meer de Partij voor de Dieren en OPNL. Het is nog steeds onzeker of het wetsvoorstel op een meerderheid in de Eerste Kamer kan rekenen.

Voor het begin van het debat in de Eerste Kamer, maandag, waren 36 van de 75 senatoren voor en 37 senatoren tegen de wet, die een eerlijke verdeling van asielzoekers over Nederlandse gemeenten als doel heeft. Voor een meerderheid zijn 38 zetels nodig. Alle ogen waren maandag vooral gericht op de eenmansfracties 50Plus en OPNL.

Beide senatoren hielden tot aan het debat van maandag de kaarten tegen de borst. 50Plus lijkt tegen te gaan stemmen, terwijl OPNL met een aantal toezeggingen waarschijnlijk door Van der Burg over de streep kan worden getrokken, zo werd tijdens het debat duidelijk.

De Partij voor de Dieren (drie zetels) toonde zich tijdens het debat onverwacht uitermate kritisch over een aantal wetsteksten over onder meer de manier waarop het aantal opvangplekken voor asielzoekers over gemeenten wordt verdeeld. De PvdD stemde in de Tweede Kamer voor de wet, maar de fractie in de Eerste Kamer eist een aantal garanties van de staatssecretaris. Als die er niet komen, stemt de fractie tegen, zei senator Peter Nicolaï maandagmiddag.

Van der Burg weet dat het onbegonnen werk is om te proberen PVV, SGP, JA21 en Forum voor Democratie aan boord te krijgen. Zij zijn en blijven resoluut tegen de wet.

Bij BBB en VVD liggen nog wel kansen. In de Tweede Kamer stemden zij tegen de wet, maar senatoren van beide partijen worstelen met hun standpunt. Van der Burg zal moeten praten als Brugman om een aantal BBB’ers en VVD’ers over de streep te trekken. Met een stuk of vijf ‘dissidenten’ kan de wet op een meerderheid rekenen.

Want hoewel ook GroenLinks-PvdA, CDA, D66, SP, ChristenUnie en Volt nog vragen over de wet hebben, zullen zij naar alle waarschijnlijkheid met de wet instemmen. Dat deden ze ook in de Tweede Kamer.

Volgende week dinsdag stemt de senaat hoofdelijk, en niet per fractie, over de wet.