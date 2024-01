Provincies zeggen te werken aan voldoende drinkwatervoorraden

De provincies zetten samen met andere overheden en drinkwaterbedrijven “goede stappen” om ervoor te zorgen dat er nu en in de toekomst voldoende drinkwater beschikbaar is. Dat stelt het IPO, de koepelorganisatie van de twaalf provincies, in een reactie op een rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Volgens de ILT kan er vanaf 2030 een structureel tekort aan drinkwater ontstaan als er geen actie wordt ondernomen. De ILT stelt dat provincies vergunningen soms niet of laat afgeven, omdat ook andere belangen zwaar wegen, zoals het voorkomen van schade aan huizen en natuur. Volgens de inspectie heeft drinkwater hierdoor onvoldoende prioriteit bij provincies. “Provincies moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de drinkwatervoorziening veilig te stellen”, aldus de ILT.

Het IPO laat weten dat de provincies samen met Vewin, de brancheorganisatie van drinkwaterbedrijven, en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken aan het actieprogramma Beschikbaarheid drinkwaterbronnen 2023-2030. Het doel van dit programma is om 102 miljoen kubieke meter per jaar extra capaciteit te realiseren.

Verder laat de koepelorganisatie weten dat de provincies de zogenoemde Aanvullend Strategische Voorraden hebben aangewezen. Dat zijn gebieden in Nederland met voorraden grond- en oppervlaktewater die ingezet kunnen worden voor de drinkwaterproductie. “Het beschermen van deze gebieden is een belangrijke taak van de provincies”, aldus het IPO.