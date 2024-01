PvdD wil harde toezegging over verdeling asielzoekers

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft een “aantal problemen” met de spreidingswet. Pas als senator Peter Nicolaï op een aantal wezenlijke punten “harde toezeggingen” krijgt van demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken), zal zijn fractie met de wet instemmen, zei hij tijdens een schorsing van het debat tegen het ANP.

Doel van de beoogde spreidingswet is een eerlijke verdeling van asielzoekers over alle gemeenten.

Een van de problemen waarop de PvdD een toezegging van Van der Burg wil, is de zogeheten capaciteitsraming. Dat is de hoeveelheid opvangplekken die naar verwachting voor asielzoekers nodig zijn. De minister stelt dat aantal vast, zo staat nu in de wet. “Wettelijke criteria die bepalen hoe de minister moet afwegen, ontbreken”, zei Nicolaï in het debat. Hij wil daar vooraf duidelijkheid over, mede om te voorkomen dat politieke wensen als rekensom gaan gelden, in plaats het aantal verwachte asielzoekers.

Die criteria kunnen wat de PvdD betreft in een beleidskader worden vastgelegd, als de wet is aangenomen. Die moeten vooraf nog wel aan Tweede en Eerste Kamer worden voorgelegd.

De PvdD hikt ook aan tegen de “vage wetstekst” dat bij de verdeling van asielzoekers over gemeenten “zo veel mogelijk” rekening wordt gehouden met de sociaal-economische situatie van gemeenten. De fractie vindt dat als uitgangspunt moet worden genomen dat “de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen”, bij de verdeling van de opvangplekken die door het Rijk aan gemeenten wordt opgelegd.

In de Tweede Kamer stemde de PvdD-fractie voor de wet. In de Eerste Kamer heeft de partij drie van de 75 zetels. De senaat is sterk verdeeld over het wetsvoorstel. Instemming met de wet hangt af van een paar zetels. Aan het begin van het debat werd uitgegaan van 36 voor- en 37 tegenstanders en waren alle ogen vooral gericht op twee eenmansfracties: 50Plus en OPNL.

Als de PvdD tegenstemt, slaat de balans anders uit. Aan de andere kant is de kans aanwezig dat een aantal senatoren van VVD en BBB toch voor de wet gaat stemmen.

JA21-senator Annabel Nanninga zei dat de senaatsfractie tegen de “dwangwet” gaat stemmen. “De wet is een verkeerde oplossing voor het verkeerde probleem. De instroom is het probleem. Deze wet moet van tafel.”

Het debat is tot maandagavond 20.00 uur geschorst. Dinsdag antwoordt Van der Burg op de vragen en wordt het debat afgerond.