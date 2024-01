KOZP: vervolging 4 verdachten intocht Staphorst ‘schrale troost’

Kick Out Zwarte Piet is teleurgesteld dat het Openbaar Ministerie niet meer dan vier personen vervolgt voor ongeregeldheden rondom de sinterklaasintocht in Staphorst op 19 november 2022. Dinsdagmiddag staan vier mannen terecht in Zwolle, zij worden verdacht van openlijk geweld tijdens de intocht. Leden van de actiegroep en waarnemers van Amnesty International werden toen tegengehouden en aangevallen op de A28.

KOZP verwijt het OM alleen onderzoek te doen naar het geweld tegen de waarnemers van Amnesty. Door niet meer dan vier mensen te vervolgen heeft het er alle schijn van dat het OM “goedkoop wil scoren”, meent KOZP. Dat tegelijk ook waardering uitspreekt voor de vervolging van de vier. “Echter is dit voor KOZP een schrale troost, aangezien er genoeg bewijs ligt om meer verdachten te vervolgen.”

De actiegroep zegt ook onderzoek te hebben gedaan naar een tweede incident waarbij demonstranten werden aangevallen, bij een benzinestation in Meppel die dag. Volgens KOZP is daar vervolgens niks mee gedaan door het OM. “Ook verbaast het ons dat er van de massa mensen die de personenauto’s aanvielen er slechts vier zich moeten verantwoorden.”

KOZP wil dat het OM de ongeregeldheden in Staphorst niet ziet als losstaand incident, maar in een “bredere context van structureel racistisch geweld tegen vreedzame demonstranten”.

Een woordvoerder van het OM Oost-Nederland, dat de vier vervolgt, laat weten niet voorafgaand aan de zitting te willen ingaan op de verwijten van KOZP. Het OM Noord-Nederland, waar Meppel onder valt, zegt geen aangiftes te hebben ontvangen van het genoemde incident in Meppel. “Daarom is er geen onderzoek gedaan”, aldus een woordvoerster.