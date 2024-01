COA, gemeenten en provincies in petitie: stem voor spreidingswet

Bestuurders van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) roepen in een gezamenlijke petitie de Eerste Kamer “met klem” op te stemmen voor de spreidingswet. Ze deden dat in aanwezigheid van onder anderen burgemeesters Jean Paul Gebben van Dronten, Pieter Verhoeve van Gouda, Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn en Floor Vermeulen van Wageningen. Ook gedeputeerde Jan de Reus van de provincie Flevoland en Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in Drenthe, waren er.

De wet is volgens de organisaties, die allen een rol hebben bij de opvang van asielzoekers, nodig om “uit de noodsituatie te komen, de asielopvang evenredig te verdelen over het land en te zorgen voor stabiele asielopvang”. Bovendien biedt de wet “perspectief, rust en zekerheid” voor inwoners, gemeenten en asielzoekers, zeggen de indieners van de petitie. De Eerste Kamer heeft volgens hen “de sleutel in handen” om uit de opvangcrisis te komen.

PVV-senator en voorzitter van de senaatscommissie Immigratie en Asiel, Alexander van Hattem, nam de petitie in aanwezigheid van meerdere Eerste Kamerleden in ontvangst. De Eerste Kamer debatteert maandag en dinsdag over de omstreden wet, die moet zorgen voor een eerlijke verdeling van asielzoekers over Nederlandse gemeenten. Het is nog onzeker of het wetsvoorstel op een meerderheid kan rekenen. De stemming volgt volgende week dinsdag.

Volgens het COA, de VNG en het IPO gaat de wet niet over het aantal mensen dat in Nederland asiel zoekt. “Ongeacht het aantal asielzoekers moet de opvang goed en eerlijk georganiseerd worden voor de mensen die al in Nederland zijn.” Daarbij vinden de indieners dat de asielopvang niet langer moet rusten op de schouders van slechts een deel van de gemeenten zoals dat nu het geval is. “Gemeenten krijgen een duidelijke opgave en verantwoordelijkheid met oog voor de verschillen per gemeente. Het maakt een einde aan de situatie dat asielzoekers van plek naar plek verhuizen in niet al te beste omstandigheden en dat de omgeving steeds overvallen wordt met lastminute opgetuigde opvanglocaties.” De organisaties zeggen verder dat structurele opvang honderden miljoenen euro’s goedkoper is dan de “peperdure tijdelijke (nood)opvang”.

In tijden dat er minder opvang nodig is, kunnen lege opvangplekken volgens de organisaties flexibel worden ingezet voor bijvoorbeeld studenten, arbeidsmigranten en dak- en thuislozen.