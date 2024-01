In het Drentse Weiteveen zijn dinsdagochtend twee personen om het leven gekomen door een geweldsincident. Mogelijk is er geschoten, meldt de politie.

Het incident gebeurde rond 08.45 uur aan de Bargerweg. Een van de slachtoffers werd in een auto gevonden, de ander in een woning. De omgeving is ruim afgezet.

Een 50-jarige man uit Klazienaveen is aangehouden. De politie doet sporenonderzoek en spreekt met getuigen om uit te zoeken wat er is gebeurd.