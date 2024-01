OM eist in hoger beroep tot 9 jaar cel voor overvallen op BN’ers

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep celstraffen tot negen jaar geëist tegen de verdachten van een reeks gewelddadige overvallen, waaronder die op YouTube-ster Nikkie de Jager en een mislukte overval op voetbalanalist René van der Gijp.

Er staan bij het hof in Den Haag zes verdachten van 23 tot en met 35 jaar uit Rotterdam en Ridderkerk terecht, die vorig jaar door de rechtbank in Rotterdam zijn veroordeeld tot celstraffen die opliepen tot acht jaar.

Het OM houdt de mannen in wisselende samenstellingen verantwoordelijk voor vier overvallen en drie inbraken in 2020. De overvallers sloegen toe in Rotterdam, Dordrecht, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht, Mijnsheerenland en Uden.

Younes S. (23) uit Ridderkerk hoorde de hoogste straf van negen jaar cel tegen zich eisen voor onder meer de mislukte overval op René van der Gijp. Daarbij werd op 27 april 2020 met slaghamers ingeslagen op de gepantserde autoruiten van de voormalig voetballer, toen die thuiskwam na een tv-uitzending. De vermoedelijke bedoeling daarvan was hem van zijn Rolex te beroven. Voor het OM staat vast dat S. een van de gemaskerde mannen met de hamers was. Zijn verklaring bij het hof dat hij op een afstandje heeft gestaan, noemde de aanklager ongeloofwaardig: “Hij was bereid ver te gaan om zijn doel te bereiken. Van enige remming was geen sprake”. S. zou ook geholpen hebben bij het voorbereiden van de overval op De Jager.

Nikkie de Jager, bekend van het YouTubekanaal NikkieTutorials, werd op 8 augustus 2020 met haar verloofde overvallen in hun eigen huis door vier mannen, gewapend met een pistool en een koksmes. De slachtoffers werden op stoelen vastgebonden met ducttape, tiewraps en touwen.

De overvallers gingen ervandoor met onder meer waardevolle sieraden, sleutels en een tas van het merk Louis Vuitton. Voor deze overval en andere misdrijven eiste het OM zes jaar cel tegen Eddie N. (27) en 8,5 jaar cel tegen Hamza T. (24).

De overval bij De Jager springt er volgens heftigheid uit en heeft volgens de aanklager psychische schade veroorzaakt bij de slachtoffers. “Maandenlang zijn ze bespied. Overvallers hebben uren als roofdieren in de bosjes gelegen, geduldig wachtend om toe te slaan”, zei de aanklager. N. en T. hebben de overval deels bekend, maar volgens het OM zijn dat vergeefse pogingen om minder straf te krijgen. “Openlijk en eerlijk vertellen zou passen bij het nemen van verantwoordelijkheid.”