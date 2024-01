Bij onlineverkoop alcohol gaat het nog vaak mis

Bij onlineverkoop van alcohol gaat het nog vaak mis. Uit inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tussen juli 2022 en juli 2023 komt naar voren dat in 39 procent van de gevallen er niet goed werd gecontroleerd op de leeftijd, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Er werden 223 inspecties uitgevoerd bij levensmiddelenzaken en drankenhandels in die periode. Bij 86 inspecties ging het mis bij de leeftijdscontrole, blijkt uit de woensdag verschenen cijfers. Bij verkoop van alcohol via internet moet onder meer om de leeftijd van de besteller worden gevraagd voordat de bestelling is afgerond.

Sinds 2014 mag geen alcohol meer worden verkocht aan jongeren onder de achttien jaar. Ook zijn de andere regels rond alcoholverkoop strenger geworden. Zo zijn stuntverkopen aan banden gelegd. Maar winkels geven nog vaak een te hoge korting op alcohol, blijkt uit 105 inspecties van de NVWA naar prijsacties. 27 keer werden te hoge kortingen aangeboden.