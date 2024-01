Code geel in bijna heel het land om gladheid, in zuiden om sneeuw

Woensdag geldt met uitzondering van de Waddeneilanden tot 13.00 uur in heel Nederland code geel. Tot het begin van de middag is dat voor plaatselijke gladheid. Vanaf het eind van de ochtend geldt de weercode voor sneeuw in Noord-Brabant en Limburg.

Tot het begin van de middag kan het plaatselijk glad zijn door sneeuwresten of door bevriezing van natte weggedeelten, vooral op lokale wegen. In het zuiden blijft het langer oppassen. Voor Noord-Brabant en Limburg geldt vooralsnog tot donderdag code geel door sneeuw. Aan het eind van woensdagochtend gaat het in Limburg langdurig sneeuwen en vanaf het begin van woensdagmiddag is dat ook in het zuidoosten van Noord-Brabant het geval.

De meeste sneeuw is voor Zuid-Limburg: daar kan er 5 tot 10 centimeter bij vallen en in de Limburgse heuvels kan dit plaatselijk 10 tot 15 centimeter zijn. In het noorden van Limburg moeten mensen rekening houden met 2 tot 5 centimeter en in Noord-Brabant valt er 1 tot 2 centimeter. In de loop van de nacht van woensdag op donderdag stopt het met sneeuwen, maar kan het nog wel even glad blijven door de sneeuw. Op zondag, maandag en dinsdag gaf het KNMI ook al code geel af voor gladheid en sneeuw.