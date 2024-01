Rode Kruis zoekt 1250 nieuwe vrijwilligers voor evenementen

Het Rode Kruis is op zoek naar 1250 nieuwe vrijwilligers in heel Nederland, specifiek om eerste hulp te verlenen. De hulpverleners kunnen aan de slag bij evenementen zoals festivals Pinkpop en de Zwarte Cross, maar ook bij sportevenementen zoals de marathon van Rotterdam en de Nijmeegse Vierdaagse. Ook kunnen ze hulp verlenen aan de (crisis)noodopvang, voor mensen op de vlucht.

Iedereen die zich aanmeldt, aldus het Rode Kruis, krijgt gratis een uitgebreide EHBO-cursus. In ruil daarvoor zijn ze minimaal vier uur per maand inzetbaar als hulpverlener. Afgelopen jaar zette het Rode Kruis meer dan 5000 vrijwilligers in op evenementen. Het gaat in totaal om meer dan 4500 evenementen. Sommige hebben duizenden bezoekers, zoals muziekfestivals. Andere zijn kleinschalige buurtevenementen. Vrijwilligers van het Rode Kruis werken meestal in hun eigen dorp of stad.

Op dit moment zijn in totaal 10.000 vrijwilligers actief voor het Rode Kruis. Door nu al extra vrijwilligers op te leiden en te zorgen dat ze hun EHBO-diploma op zak hebben, zijn ze goed voorbereid op de evenementen komende zomer. Ook zegt de hulporganisatie goed voorbereid te willen zijn op drukkere tijden, bijvoorbeeld in het geval van een overstroming of aanslag.

“De dankbaarheid die je ontvangt als je mensen hebt geholpen, maken het werk op evenementen heel bijzonder”, zegt de 32-jarige Jeffrey van Otterdijk, die vier jaar actief is als Rode Kruisvrijwilliger. “Soms komen mensen zelfs terug om ons te bedanken. Met carnaval was er een vrouw met suikerziekte die onwel werd. Later kwam haar dochter ons een grote bos bloemen brengen en vertelde ze dat het weer beter ging met haar moeder. Ze wilde ons graag bedanken voor de goede hulp. De dankbare momenten maken het vrijwilligerswerk echt fantastisch.”

De EHBO-cursus is een onlinetheoriecursus met informatie over onder meer veiligheid, verbanden aanleggen en verstikking. Er is ook een praktijkdag, waarin mensen echt gaan oefenen met handelingen als reanimatie en een zogenoemde stabiele zijligging. Na de cursus kunnen mensen zich verder specialiseren, zodat ze ingezet kunnen worden bij bijvoorbeeld een grote evacuatie of overstroming.