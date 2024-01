Commissaris Groningen opgelucht nu spreidingswet lijkt te komen

De commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, zegt opgelucht te zijn nu er in de Eerste Kamer een meerderheid voor de spreidingswet is. “Geen spreidingswet betekent grote problemen voor de inwoners van Ter Apel.”

De Eerste Kamer stemt volgende week over de wet. Nu de VVD heeft aangegeven voor te zijn, lijkt er dan een meerderheid voor te stemmen. De spreidingswet moet zorgen voor een meer evenredige verdeling van asielzoekers over het land.

De commissaris zegt dat hij verbaasd was toen hij een aantal jaar geleden hoorde dat het Rijk bij asielzoekersopvang gemeenten niets kon opleggen. “Het is bij andere zaken, zoals het aanleggen van rijkswegen, heel normaal dat een gemeente niet dwars kan liggen.”

Paas denkt dat mensonterende omstandigheden bij het aanmeldcentrum in het Groningse dorp Ter Apel in de toekomst voorkomen kunnen worden door de spreidingswet. “Als er geen doorstroming is, dan slapen mensen in Ter Apel op straat. Het is bevrijdend dat de minister nu kan ingrijpen.”

Paas en zijn Drentse collega Jetta Klijnsma zaten tijdens beide dagen waarop de wet behandeld werd op de tribune van de Eerste Kamer. “Dat heb ik nooit eerder gedaan, maar daarmee wilden wij uitstralen hoe belangrijk het is.”