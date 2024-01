OM verdenkt man van poging tot doodslag in zaak Bas Muijs

De inhoudelijke behandeling van de zaak rondom de mishandeling van acteur Bas Muijs vorig jaar dient op 12 september in de rechtbank van Utrecht. Dat heeft een woordvoerder van de rechtbank Midden-Nederland laten weten. Tijdens de zaak staan twee verdachten terecht. Een van hen wordt verdacht van poging tot doodslag.

De eerste verdachte is een 40-jarige man, laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. De rechtbank besloot eerder, na twee pro-formazittingen, dat hij de zaak in vrijheid mag afwachten. Het OM verdenkt de man van poging tot doodslag, of als dat niet bewezen kan worden poging tot zware mishandeling. Daarnaast wordt hem wederrechtelijke vrijheidsberoving en afdreiging, een vorm van afpersing, ten laste gelegd.

De tweede verdachte is een 32-jarige vrouw. Zij is in deze zaak nog niet voor de rechter geweest en er is nog geen dagvaarding uitgebracht. Het OM doet geen mededelingen over de verdenking tegen haar. De tenlastelegging tegen haar zal op zitting worden voorgedragen.

Muijs werd in maart 2023 onder valse voorwendselen naar Arnhem gelokt, waarna hij door iemand werd mishandeld. Het AD berichtte eerder dat de acteur zou zijn beschoten met een spijkerpistool. Ook zijn keel zou toen zijn dichtgeknepen.