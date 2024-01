Foodwatch wil lagere btw op groente en fruit en lobby van tafel

Het polderoverleg met de voedingsindustrie aan tafel “werkt totaal niet” om de gezondheid van Nederlanders te verbeteren, constateert Foodwatch. De onafhankelijke voedselwaakhond noemt het “schokkend” dat volgens onderzoek van het RIVM het aantal Nederlanders met overgewicht de komende jaren niet zal dalen, maar naar verwachting juist toeneemt. Volgens Foodwatch is het tijd om extra stappen te zetten “en wel nu”.

“Alles moet heel snel worden vastgelegd in een harde wet, en de lobby en industrie moeten van tafel”, vindt de organisatie. Directeur Nicole van Gemert: “De maat is echt vol en schokkend is helaas het woord dat de situatie het beste dekt.” Om de ongunstige trend om te buigen stelt Foodwatch diverse concrete acties voor: de btw op groente en fruit verlagen, een suikertaks invoeren en kindermarketing verbieden.

Het RIVM verwacht dat in 2040 ongeveer 55 procent van de volwassen Nederlanders overgewicht zal hebben. Nu is dat circa 50 procent. De ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord, dat eind 2018 werd gesloten, was juist dat dit percentage zou afnemen tot maximaal 38 procent. De onderzoekers zeggen dat dit zonder aanvullende maatregelen niet lukt.

Volgens Foodwatch zou het goed zijn als de industrie niet meer mag meepraten over beleid. “Zolang de industrie aan tafel zit, worden echte stappen niet gezet. Daarvoor zijn de financiële belangen te groot”, stelt de organisatie.