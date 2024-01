In Almere is dinsdagavond in een woning een kind overleden en een ander kind gewond geraakt. De moeder van beide kinderen is aangehouden, meldt de politie.

Agenten hebben nog geprobeerd het kind te reanimeren, maar die hulp mocht niet meer baten. Het gewonde kind is in het ziekenhuis en maakt het naar omstandigheden goed, aldus de politie.

De kinderen werden dinsdagavond rond 23.30 uur aangetroffen in het huis aan de Bovenloop in Almere Haven. De moeder wordt verdacht van het doden van het kind.