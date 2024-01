Inwoners Weiteveen komen samen in kerk na dodelijke schietpartij

Bewoners van het Drentse Weiteveen komen woensdag samen in de katholieke kerk aan de Zusterweg nadat dinsdagochtend een dodelijke schietpartij plaatsvond in het dorp. Een 44-jarige vrouw en een 38-jarige man uit Weiteveen kwamen om het leven, een 50-jarige man zit vast.

Inwoners die de kerk bezoeken zijn “verslagen”, laat het bestuur van de kerk weten. De kerk opende om 11.00 uur de deuren en sindsdien lopen bezoekers binnen. Mensen kunnen met de pastoor praten, in een intentieboek schrijven en een kaarsje aansteken, en daar wordt volgens het bestuur gebruik van gemaakt.

De kerk is tot 16.00 uur open, maar het bestuur laat weten langer open te blijven als daar behoefte aan is. “We proberen zo goed mogelijk in te spelen op de situatie die zo plotsklaps is ontstaan, en normaal niet voorkomt in een Drents dorpje”, aldus het bestuur.

De zaak wordt momenteel onderzocht. Duidelijk is al dat de slachtoffers en verdachte in een langer lopend conflict verwikkeld waren. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De gemeente Emmen laat weten niet zelf een bijeenkomst voor inwoners te organiseren.