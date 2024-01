NSC botst met andere partijen over EU

NSC-Kamerlid Rosanne Hertzberger is woensdag in een discussie beland met volksvertegenwoordigers van D66, VVD en GroenLinks over de Nederlandse opstelling in de Europese Unie. Hertzberger klaagde over een “voldongen feitenregen” uit Brussel. “Ik denk dat wij de rug moeten rechten bij het maken van afspraken en er soms maar met gestrekt been in moeten gaan.”

Laura Bromet (GroenLinks-PvdA) verbaasde zich daarover. “In de woorden van mevrouw Hertzberger lijkt Europa een abstract concept dat ons van alles oplegt. Terwijl ik het zo zie: wij zijn Europa, we hebben een minister die daarin invloed kan aanwenden en vinden dat de minister dat niet goed doet.”

Bromet en Hertzberger wezen allebei op het verlengen van de goedkeuring van het bestrijdingsmiddel glyfosaat. Een meerderheid riep vorig jaar landbouwminister Piet Adema op tegen te stemmen, maar hij onthield zich in oktober van stemming.

“We moeten geen karikatuur maken van de manier waarop Europese wetgeving plaatsvindt”, vond ook Thom van Campen (VVD). “Dat vindt democratisch plaats met toezicht van lidstaten en het Europees Parlement.”

Tjeerd de Groot (D66) betoogde dat Nederland juist heeft meegepraat over de Europese wetten waar Nederland nu mee in de knoop zit. “Maar uiteindelijk hebben we ons niet aan de wet gehouden, en wat NSC voorstelt is om dat proces flink door te zetten. Ik vind het verontrustend.” Daar sloot Bromet zich bij aan: “Uitstellen en traineren zijn de oorzaak geweest van de enorme impasse waar we in zitten.”

“Dat we zouden willen traineren of niet aan klimaatdoelstellingen zouden willen voldoen, dat zeggen wij helemaal niet”, verweerde Hertzberger zich. Het NSC-Kamerlid pleit ervoor dat burgers en bedrijven meer zeggenschap krijgen over de manier waarop ze Europese regels moeten naleven. “Slaan we nog een deuk in een pakje boter in Europa?”