Tegenstanders vierde aanvliegroute vragen steun provincie Utrecht

De actiegroep Stop4deroute roept bestuurders en Statenfracties in de provincie Utrecht op de zorgen van bewoners over het plan voor een vierde aanvliegroute naar Schiphol breed onder de aandacht te brengen. Die nieuwe route gaat mogelijk over Utrecht. Een woordvoerder van Stop4deroute zei woensdag in een commissievergadering dat inmiddels 62.000 handtekeningen tegen het plan voor de aanvliegroute zijn verzameld.

Vliegverkeer dat landt op Schiphol nadert de luchthaven nu nog vanaf drie plekken in Nederland. Om het luchtruim efficiënter te maken, wil demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) daaraan een vierde aanvliegroute toevoegen. Die komt mogelijk ten zuidoosten van de provincie Utrecht of ten zuidwesten van de provincie Gelderland. Tegenstanders vrezen onder meer voor de toename van geluidshinder en meer uitstoot van onder meer fijnstof, stikstofoxiden en benzeen.

Jan Boesen van Stop4deroute zei in de commissievergadering dat het “luchtruim voller en voller zal worden” en dat er door de overlast eerder zou moeten worden gekozen voor krimp van het vliegverkeer dan voor groei. Hij vroeg de provincie Utrecht om samen met de gemeenten de inwoners geregeld te informeren over nieuws over de route. Volgens Boesen zijn veel inwoners van de provincie niet op de hoogte van het plan en de overlast waarmee ze te maken zouden kunnen krijgen.

Ook riep hij gedeputeerden en commissieleden op bij de Kamerfracties aandacht te vragen voor de zorgen over de aanvliegroute. Hij voegde eraan toe dat de actiegroep zelf op 1 februari overleg met Harbers heeft over de kwestie.

Verantwoordelijk gedeputeerde Huib van Essen zei dat Utrecht samen met gemeenten en andere provincies inzet op actieve samenwerking bij overleg met het ministerie. Ook zei hij dat Gedeputeerde Staten werken vanuit een motie die in mei vorig jaar is aangenomen. Daarin is het college opgeroepen zorgen over de nieuwe aanvliegroute onder de aandacht van de minister te brengen en hem aan te sporen meer duidelijkheid te geven over de exacte vliegroute die hij voor ogen heeft.